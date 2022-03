Mit der Note 1,2 hat Juliana Pötsch das beste Abitur am Hugo-Ball-Gymnasium gemacht. Insgesamt hat sie 800 von 900 möglichen Punkten erreicht.

Die 19-jährige Pirmasenserin ist vor allem im Bereich der Fremdsprachen sehr begabt. Preisträgerin für hervorragende Leistungen ist sie deshalb in den Fächern Englisch, Französisch und Italienisch. Zusätzlich hat sie die Preise für vorbildliche Haltung, das beste Abitur und für ihr Engagement in der Theater-AG erhalten.

„Meine Eltern haben mich bereits bilingual aufgezogen“, sagt Pötsch. Deshalb sei sie schon früh mit Englisch in Kontakt gekommen. Im deutsch-französischen Kindergarten konnte sich die 19-Jährige eine weitere Sprache aneignen. „Ich finde es sehr spannend, Neues kennenzulernen“, berichtet die Abiturientin.

Zum Psychologie-Studium an die Uni Koblenz/Landau

In ihrer Freizeit zeichnet Juliana Pötsch, spielt seit 14 Jahren Klavier und schreibt gerne Bücher – und das nicht nur in deutscher Sprache. „Ich finde es interessant zu sehen, wie sich Sprache auswirkt, beispielsweise hat man in verschiedenen Sprachen eine unterschiedliche Ausdrucksweise“, erzählt die Abiturientin. Aus diesem Grund hat sie zu dem Thema, ob Multilingualität die Persönlichkeit verändert, eine Facharbeit geschrieben.

Im kommenden Wintersemester will Pötsch dann mit einem Psychologie-Studium an der Universität Koblenz-Landau beginnen. „Mich macht es glücklich, wenn andere glücklich sind“, erklärt die 19-Jährige die Wahl ihres Studienfachs. In der Zwischenzeit will die Abiturientin zum einen ihrer Kreativität nachgehen, zum anderen mit einem Mini-Job etwas Geld verdienen. sazi