Als eine 46-jährige Autofahrerin am Samstagvormittag in Pirmasens in der Lothringer Straße verkehrsbedingt anhielt, weil sie an der Einmündung Litzelbach nach links abbiegen wollte, ist ihr laut Polizei ein nachfolgender Wagen von hinten ins Heck geprallt. Der 68-jährige Fahrer habe das Abbiegemanöver zu spät erkannt. Die Frau wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Die Polizei gibt den Sachschaden mit etwa 4000 Euro an.