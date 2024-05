Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die prekäre Situation in der Pflege in Rheinland-Pfalz wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen, wie diverse Krankenkassenreporte belegen. Die Nachfrage wächst stetig, während der Großteil der Pflegekräfte unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen ist. Auch in Pirmasens ist die Nachfrage nach einem Platz im Seniorenheim höher als das Angebot. Wartelisten, Frust bei den Angehörigen und Rekrutierungen von Personal aus dem Ausland sind die Folge.

Die prekäre Situation in der Pflege in Rheinland-Pfalz