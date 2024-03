Mit neuer persönlicher Bestzeit von 30:41 Minuten hat Alexander Köhler vom TV Lemberg am Sonntag bei der deutschen Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf Platz 43 unter 446 Startern erreicht.

Die alte Bestmarke des 26-jährigen Doktoranden für Elektrotechnik stand bei 30:58 Minuten. Deutscher Meister wurde Marathon-Europameister Richard Ringer (LC Rehlingen) in 28:33 Minuten. In der ersten von vier Runden bei der DM in Leverkusen, die Teil des Laufs „Rund ums Bayer-Kreuz“ war, reihte sich Köhler in einem dicht an dicht gedrängten Starterfeld auf Platz 75 ein. Den ersten Kilometer spulte er recht verhalten in 3:12 Minuten ab. „Es war der Situation geschuldet. Ich wollte zu Beginn gern schneller laufen, es war aber schlichtweg nicht möglich. Es kam zu einigen Stürzen, ich musste höllisch aufpassen“, resümierte der aus Lemberg stammende Wahl-Pirmasenser. In den nächsten drei Runden machte er sukzessive Plätze gut, lief teilweise den Kilometer knapp unter drei Minuten. „Ich bin sehr zufrieden. Die äußeren Bedingungen haben gepasst, die Form auch“, stellt Köhler im RHEINPFALZ-Gespräch fest.