Die südwestpfälzische Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer (CDU) findet deutliche Worte für das Geschehen in Afghanistan. Gegenüber der RHEINPFALZ sprach sie von einem „absoluten Desaster“. Schäfer ist langjähriges Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags und besuchte die Bundeswehr mehrere Male in Afghanistan. Sie sagt: „Vollkommen unverständlich ist mir, dass die von uns exzellent ausgebildete und ausgestattete afghanische Armee angesichts des Vormarsches der Taliban mehr oder weniger die Flinte ins Korn geworfen hat.“ Schäfer vermutet, dass die afghanische Armee nicht genau gewusst habe, für was sie eigentlich kämpft. „Der Gedanke, dass sich die Armee eines (relativ) freien und demokratischen Staates auch mit Waffengewalt der Staatsübernahme durch islamistische Terroristen entgegenstellt, ist in der Breite der Truppe offenbar nie angekommen.“

