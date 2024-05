Der FK Pirmasens II spielt auch nächste Saison in der Fußball-Verbandsliga. Durch den 4:1-Sieg im vorletzten Saisonspiel beim FSV Offenbach kann das Team um Spielertrainer Christopher Ludy nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.

Tim Hecker, der tags zuvor im Oberligateam nicht eingesetzt wurde, damit er für die zweite Mannschaft spielberechtigt bleibt, sorgte mit seinem Treffer in der 34. Minute für die 1:0-Pausenführung. Nach Lennart Vogts Ecke und Ludys Kopfball-Verlängerung drückte der Rechtsaußen den Ball am zweiten Pfosten über die Linie. Zuvor hatte Lukas Volberg Pech mit einem Kopfball an den Innenpfosten gehabt. Ludy erhöhte auf 2:0 (59.), profitierte dabei von einem Fehler des FSV-Keepers nach einer Flanke von Vogt. Danach fielen innerhalb von fünf Minuten drei Tore: Zunächst verkürzte der Offenbacher Jan Löffelmann (64.), dann stellte Sergen Tok mit einem Doppelschlag (67./69.) auf 4:1. Es waren zwei schöne Treffer des Lauterers im FKP-Trikot: erst ein Freistoß aus 19 Metern, dann ein feiner Heber.

SO SPIELTEN SIE