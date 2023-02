Seit Oktober ist das Irish Pub in Pirmasens wieder geöffnet, mehr als zweieinhalb Jahre herrschte dort Stillstand. Das Pub-Konzertprogramm im Februar hat es in sich. Ein Überblick über die anstehenden Termine.

Nithara Bajic ist die neue Pächterin des Irish Pub, das am 1. Oktober vergangenen Jahres seine Wiedereröffnung feierte. Auch unter der neuen Führung wird regelmäßig Livemusik angeboten. Das Februarprogramm sticht hervor. Erstmals nach der Wiederöffnung scheint das Pub in dieser Hinsicht seine Auslastung aus der Zeit vor der Schließung wieder erreicht zu haben.

Am Mittwoch, 8. Februar, spielt Patrick „Paddy“ Neumann im Pub auf – ein junger talentierter Sänger und Gitarrist, der sich im Genre Singer-Songwriter zu Hause fühlt. Getreu seinem kurzweiligen Motto „Pop, Rock und Pfalz“ interpretiert Neumann neben Klassikern aus Rock und Pop sowie aktuellen Charts auch sehr gerne Pfälzer Lieder, die zum Mitsingen einladen.

Ein Unbekannter und ein Bekannter

Hinter Light and Rain verbirgt sich Jan-Eric Schlachter aus Frankfurt am Main. Er bewegt sich stilistisch irgendwo zwischen Folk-Punk und Akustik-Indie-Pop und gibt am Freitag, 10. Februar, sein Debüt in Pirmasens. Die Pub-Besucher erwartet eine bunte Mischung aus eigenen Stücken und Covers von sehr unterschiedlichen Künstlern, etwa City and Colour, The Gaslight Anthem und Against Me!.

Klaus Reiter muss man in Pirmasens nicht näher vorstellen. Der Gitarrist und Sänger hat in der Stadt und ihrem Umland bereits zahlreiche Auftritte absolviert. Außerdem kennt man ihn als Organisator der Reihe Parksong. Er spielt am Mittwoch, 15. Februar, im Irish Pub. Tags darauf will dann The Red Couch, das Kunstprojekt von Markus Wille (Gitarre und Gesang) und Peter „Pepe“ Pirmann (Gesang), die Bühne erklimmen. Das Duo hat sich durch zahlreiche Auftritte in der Region mittlerweile ein treues Publikum erspielt. In seinem sehr abwechslungsreichen Programm befinden sich Songs von AC/DC, Creed, U2 und Johnny Cash. Aber auch Deutschrock ist dabei.

Klassischer Pub-Sänger im besten Sinne

Am 17. Februar ist Jonas Vogel der musikalische Gast im Irish Pub. Der Sänger und Gitarrist konnte schon andernorts in Pirmasens überzeugen. Der Mittzwanziger gehört zu den größten einheimischen Talenten und verkörpert in der Tat den klassischen Pub-Sänger im besten Sinne. Vogel hat Songs wie Bill Withers’ „Ain’t No Sunshine“, „Hurt“ von Johnny Cash und „House Of The Rising Sun“ (The Animals) im Repertoire.

Am 17. Februar ist Jonas Vogel zu Gast im Irish Pub. Foto: Peter Schneider

Die Pirmasenserin Steffi Empel tritt am Mittwoch, 22. Februar, im Pub auf. Sie gehört nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den besten und auch stimmgewaltigsten Sängerinnen der Südwestpfalz. Aktuell musiziert Empel in diversen Formationen mit Klaus Reiter und ist eine der Front-Ladys der Band von Jan-Luca Ernst. „Klaus Reiter begleitet mich auch diesmal an der Gitarre – und wir spielen beispielsweise ,Sitting On The Dock Of The Bay’ von Otis Redding und ,Locomotive Breath’ von Jethro Tull. Außerdem werde ich Lisa-Marie Presley, der Mitte Januar verstorbenen Tochter von Elvis, mit einer speziellen Version von ,In The Ghetto’ Tribut zollen“, sagt Empel im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

„Ehrlich und authentisch“

Am Freitag, 24. Februar, ist Sebastian Bungert aus Saarbrücken dran. Er hat seit 2019 das Solo-Projekt Early Retirement am Start. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter serviert im Pirmasenser Irish Pub individuell interpretierte Rock- und Pop-Songs – unter anderem von Journey, The Police und der Bloodhound Gang – im Mix mit Eigenkompositionen. „Es wird ehrlich und authentisch“, blickt Bungert voraus. Allerdings mit seiner Stimme und der Westerngitarre, wie er anmerkt.

Sebastian Bungert will individuell interpretierte Rock- und Popsongs nebst Eigenkompositionen präsentieren. Foto: Michael Klos/gratis

Mit dem Auftritt von Pony Express am 14. April ist bereits ein Konzert über den Februar hinaus gebucht. Das Trio, das an diesem Freitag auftritt, besteht aus der Hauensteiner Sängerin Katrin Graf, dem Sänger und Gitarristen Moritz Weigel aus Rülzheim sowie Bassist Jannis Burk aus Landau. Auf dem Songzettel stehen Country-Klassiker, etwa von Johnny Cash, Creedence Clearwater Revival, den Eagles, Crosby Stills & Nash und natürlich das Neuste aus der Trio-Schmiede. „Den gitarren- und satzgesangbegeisterten Gourmet erwartet ein spannungsvoller, elektrisierender Abend“, verspricht Graf.

Info

Die Konzerte beginnen alle um 21 Uhr, Einlass ist jeweils ab 20 Uhr. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden im Hut werden gesammelt.