Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag den ersten Fall von Affenpocken in der Stadt Kaiserslautern bestätigt. Es ist somit der zweite Fall in der Pfalz. Bereits am Mittwoch teilte das Gesundheitsamt mit, dass bei dem Mann ein Verdachtsfall auf Affenpocken bestehe. Der Erkrankte befinde sich aktuell in Isolation. Weitere Details sind noch nicht bekannt.