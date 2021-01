Der neue Vorsitzende der CDU heißt Armin Laschet. RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe kommentiert: „Laschet hat das Zeug dazu, die CDU als stärkste politische Kraft in Deutschland zu erhalten.“ Hier können Sie den ganzen Leitartikel lesen.

Der 1. FC Kaiserslautern hat im 19. Spiel der Saison zum 11. Mal nur unentschieden gespielt. Was die „Roten Teufel“ gegen den Aufsteiger SC Verl vergeigt haben, können Sie hier lesen.

Mitte Dezember wurde in Kaiserslautern die Leiche einer unbekannten Frau gefunden. Die Polizei ist noch immer auf der Suche nach der Identität der Toten. Mehr können Sie hier lesen.

Die Impfung gegen das Coronavirus ist da, aber die von dem Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 ist medizinisch immer noch schwer zu bekämpfen. Was Ärzte derzeit alles versuchen, können Sie hier lesen.

Adler-Dame Lagertha, die vor einem halben Jahr in der Pfalz entflogen ist, ist in Polen aufgetaucht. Heimkehren kann sie jedoch nicht – erst einmal ist eine Rechnung zu begleichen. Hier können Sie mehr dazu lesen.

In Mannheim hat die Polizei am Freitag zwei Geburtstagspartys wegen Corona-Verstößen beendet. Bei einer waren fünf Kinder und 22 Erwachsene anwesend, es handelte sich angeblich um eine Geburtstagsfeier für ein dreijähriges Kind - mehr dazu hier. Die andere war für einen Familienvater, es drängten sich 23 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, mehr dazu hier.

Krankenhaus-Patienten haben sich in Bad Dürkheim mit Gewalt gegen ihre Verlegung auf eine andere Station gewehrt. Die Polizei musste eingreifen. Mehr dazu hier.

Ein 59 Jahre alter Mann ist in Hockenheim bei einem Familienstreit getötet worden. Mehr dazu hier.

In St. Ingbert im Saarland haben Einbrecher Schmuck und Bargeld aus einem Haus gestohlen. Die Bewohnerin saß vor dem Fernseher und bekam nichts mit. Hier können Sie mehr lesen.