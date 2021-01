Nahezu zeitgleich mit einer Geburtstagsfeier für ein drei Jahre altes Kind in den Quadraten musste die Mannheimer Polizei am Freitagabend auch in Käfertal bei einer privaten Party einschreiten. Wie die Beamten berichten, war gegen 18.15 Uhr eine Versammlung mehrerer Personen in einer Privatwohnung gemeldet worden. Letzten Endes hätten die Polizisten 18 Gäste gezählt, die sich bei der Feier für den Familienvater zu einer fünfköpfigen Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Bäckerweg gesellt hätten, insgesamt 13 Erwachsene und zehn Kinder. Die Personalien der Anwesenden seien festgestellt worden, den Gästen seien Platzverweise erteilt worden. Die Polizei hat Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angekündigt.

Mehr zum Thema