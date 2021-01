Bei einem Familienstreit in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hockenheim ist am Freitagabend gegen 22.20 Uhr der 59-jährige Bewohner getötet worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ein erheblich alkoholisierter 35-jähriger Tatverdächtiger noch am Tatort festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an. Täter und Opfer gehören offenbar zu einer Familie, in welchem Verhältnis sie genau zueinander stehen, hat die Polizei bislang nicht mitgeteilt.