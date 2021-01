Am Freitag gegen 18.40 Uhr hat die Polizei mit mehreren Streifen eine für ein dreijähriges Kind veranstaltete Geburtstagsparty in den Mannheimer Quadraten beendet. Zeugen waren laut Polizei durch ein reges Besucheraufkommen im Treppenhaus aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Vor Ort wurden in der Vier-Zimmer-Wohnung neben den Veranstaltern 27 Geburtstagsgäste, darunter fünf Kinder angetroffen. Insgesamt waren fünf Streifenbesatzungen im Einsatz. Nach Feststellung der Personalien wurden Platzverweise ausgesprochen, denen die Besucher auch nachkamen. Die an der Party beteiligten Erwachsenen wurden wegen Verstößen gegen die geltende Corona-Verordnung angezeigt.