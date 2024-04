Machtkampf der Freien Wähler

Bei der Stadtratswahl in Landau am 9. Juni treten zwei Gruppierungen der Freien Wähler an. Beide nutzen die Farbe orange. Verwirrung ist garantiert.

Bürger begehren auf

Im Streit um belastete Straßennamen in Landau kommt kurz vor der entscheidenden Stadtratssitzung am Dienstag, 30. April, noch einmal Bewegung in die Sache. Es bahnt sich ein Bürgerbegehren an.

Neuer Glanz fürs Wald-Bellevue

Der Kirschfelsen in der Nähe des Forsthauses Annweiler gehört zu den bekanntesten Aussichtspunkten im Pfälzerwald. Als vor fünf Jahren die markante Holztribüne abgerissen wurde, war der Aufschrei groß. Nach langem Warten bahnt sich nun eine Neugestaltung des Areals an.

Klimadiesel wichtiger Baustein

Das Weingut Hormuth aus St. Martin betont, dass es schon seit eineinhalb Jahren auf den biogenen Dieselkraftstoff HVO 100 setzt – lange bevor der Sprit an deutschen Tankstellen angeboten wurde. Denn dies ist erst seit Kurzem der Fall.

Freibäder starten in die Saison

In den Freibädern Bellheim, Kandel und Wörth wird eifrig gewerkelt. Denn in wenigen Wochen sollen die ersten Badegäste kommen. Nur in Bellheim gibt es noch keinen konkreten Eröffnungstermin.

Diese Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Bald werden die Ortsbürgermeister gewählt. Während es in einigen Dörfern nur jeweils einen Kandidaten gibt, schielen andernorts mehrere Bewerber auf den Chefsessel im Rathaus.