Die Identität der toten Frau, die am späten Montagabend in der Kaiserslauterer Staubörnchenstraße gefunden wurde, steht nach wie vor nicht fest. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Das hat Polizeisprecher Bernhard Erfort auf Anfrage erklärt.

Fast 100 Hinweise eingegangen

Mittlerweile sind 98 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Die Fahndung läuft bundesweit. Die Polizei nehme auch alle Vermisstenfälle ins Visier, bislang ohne Erfolg, bestätigte Erfort auf Nachfrage. Rund um die Staubhörnchenstraße, die sich ganz in der Nähe der Kaiserslauterer Fußgängerzone befindet, hat die Polizei mit einer Sonderkommission sämtliche Anwohner befragt. „Wir gehen da mit einem sehr großen Kräfteeinsatz ran“, erklärte der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz weiter, der nicht sagen wollte, wie viele Ermittler genau an dem Fall arbeiten.

Erneut Polizeihund im Einsatz

Am Freitag sei auch noch einmal ein Polizeihund aus Thüringen am Fundort im Einsatz gewesen. Nach wie vor appelliert die Polizei auch an Tätowierer, sich das Blumen-Tattoo der Frau genau anzusehen. „Vielleicht erkennt jemand seine Arbeit“, so Erfort. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die tote Frau war laut Polizei zwischen 35 und 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Ein Foto der Toten, der Tätowierung und der Kleidung sind auf der Fahndungsseite der Polizei unter https://s.rlp.de/24BeU zu sehen. Wer Hinweise auf die Identität der Toten geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon 0631/369-2620 melden.

