Einbrecher haben am Freitagabend in einem Haus im saarländischen St. Ingbert Schmuck und Bargeld in beträchtlicher Höhe erbeutet. Laut Polizei gelangten die Täter in das Einfamilienhaus, indem sie eine rückwärtig am Haus gelegene Kellertür mit Gewalt aufhebelten. Danach durchsuchten sie in allen Räumen Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt mit ihrer Beute. Kurios: Während des Einbruchs war die 87-jährige Hauseigentümerin in ihrem Wohnzimmer und schaute fern. Von den ungebetenen Gästen bekam sie nichts mit. Erst als sie später am Abend aus dem Wohnzimmer kam, fielen ihr die Veränderungen in den anderen Wohnräumen auf.