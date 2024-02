Wegen einer Weichenstörung und Personalmangel im Stellwerk Ludwigshafen wird der Zugverkehr bis voraussichtlich Donnerstag, 6 Uhr, deutlich reduziert.

Die Züge der Linie S6 fallen derzeit auf dem Abschnitt zwischen Mannheim und Ludwigshafen Hauptbahnhof komplett aus. Züge in Richtung Mainz fahren erst ab Ludwigshafen Hauptbahnhof. Die Züge der Linie RE14 von Mannheim nach Mainz werden über die Riedbahn umgeleitet, die Halte in Ludwigshafen Mitte, Frankenthal und Worms entfallen.

Die S-Bahnen der Linien S1 und S3 aus Richtung Neustadt beziehungsweise Speyer werden in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Mannheim über ein Gütergleis ohne Bahnsteig geleitet und halten deshalb nicht in Ludwigshafen Hauptbahnhof und Ludwigshafen Mitte. In der Gegenrichtung sollen diese Halte bedient werden.

Über diese geplanten Einschränkungen hinaus gibt es weitere Zugausfälle und Verspätungen.