Am Samstag musste ein Zug nach einem Unfall bei Bobenheim-Roxheim evakuiert werden. Laut Polizei wurde die Feuerwehr gegen 18:37 Uhr zur Evakuierung von 410 Fahrgästen nach einem Zugunfall mit einem Regionalexpress in Fahrtrichtung Worms alarmiert. 410 Fahrgäste wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand. Sie wurden in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle untergebracht. Von hier aus konnten einige Reisende laut Polizei von Freunden oder Bekannten abgeholt werden. Die restlichen gestrandeten Gäste seien von den Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Versorgung des Katastrophenschutzes betreut worden. Der defekte Zug wurde abtransportiert und das Gleis nach kurzer Zeit wieder freigegeben. Bei dem kompletten Einsatzgeschehen waren über 85 Einsatzkräfte beteiligt.