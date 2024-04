Die Landesforsten Rheinland-Pfalz wollen bis Ende 2025 als erste Landesverwaltung bilanziell klimaneutral sein. Am Freitag überreichte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) vor der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt die Schlüssel für zwölf elektronische Opel Mokka an Forstämter aus dem ganzen Land. Damit fahren rund 20 Prozent der 400 Fahrzeuge der Landesforsten emissionsfrei. Die Kosten pro Kompakt-SUV: rund 35.000 Euro.

Andere E-Modelle seien bereits in Betrieb und würden vorrangig für Fahrten zwischen Dienststellen genutzt, sagte Stefan Asam, Direktor der Zentralstelle. Umgewöhnen müssten sich die Forstleute in Sachen Reichweite (gut 300 Kilometer) und Ladezeiten. Bis es überall Wallboxen gibt, wird die öffentliche Ladeinfrastruktur genutzt.

„2025 ist quasi morgen“, verdeutliche Eder, und es gebe noch viel zu tun: So müssten neben dem E-Verkehr auch die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien und die Stromproduktion vorangetrieben werden. Doch nicht jedes Dach könne eine PV-Anlage tragen, und mancherorts mache der Denkmalschutz die Installation schwierig. Netzkapazitäten seien ein Thema, das ab Mai intensiver besprochen werde.

Im Verkehr verzögerten Lieferschwierigkeiten die Flottenumstellung. Und: „Wir versuchen, immer tiefer in den Wald zu kommen. Aber es fehlen noch kräftigere E-Antriebe, um Lasten zu ziehen“, sagte Asam. Mit dem technischen Fortschritt werde sich das aber sicher ändern. „Wir sind Vorbild für andere“, meinte Lukas Mock, Referent für Erneuerbare Energien, Cluster Forst und Holz im Klimaschutzministerium. Andere Bundesländer seien sehr interessiert.