In der Nacht zum Ostermontag haben mehrere Verkehrsteilnehmer ein freilaufendes Tier in Speyer-West gemeldet. Laut Polizei war in der Erstmeldung von einem Wolf die Rede. Das Tier konnte schließlich als ein Husky identifiziert werden. Dieser trug ein rotes Halsband. Eine 39 Jahre alte Speyererin lockte das scheue Tier an und nahm es an eine Leine. Der Polizei ist bislang nicht bekannt, wem der Hund gehört. Der Hundehalter oder die Hundehalterin werden gebeten, sich bei den Beamten unter 06232 1370 zu melden.