Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres mit Spanien, Japan und dem Sieger aus der Partie Costa Rica gegen Neuseeland zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagabend. Der Auftakt ist gegen Japan, dann folgt Spanien. Fifa-Präsident Gianni Infantino hat die kommende WM in Katar erneut „als beste aller Zeiten“ angekündigt. Die Endrunde (21. November bis 18. Dezember) werde „die größte Show der Erde“, sagte der Schweizer kurz vor der Auslosung der Vorrundengruppen. „Die Welt wird vereint sein in Katar.“ Das Staatsoberhaupt des Emirats, Scheich Emir Tamim bin Hamad Al Thani, sagte: „Wir werden eine außergewöhnliche WM haben. Ich hoffe, dass Sie dieses Turnier genießen werden und die damit verbundene Atmosphäre und sehen, wie wichtig der Sport für uns alle ist.“

Die Endrunde in Katar sollte ursprünglich in den Sommermonaten ausgerichtet werden, wegen der großen Hitze zu dieser Zeit in Katar hatte die Fifa das Turnier aber in den meteorologischen Winter verlegt. Das Eröffnungsspiel ist am 21. November, das Finale wird am 18. Dezember gespielt. Insbesondere die europäischen Ligen müssen deshalb ihre Saison unterbrechen. Der deutschen Nationalmannschaft bleibt nach dem letzten Bundesliga-Spieltag vor der WM nur gut eine Woche Vorbereitungszeit.