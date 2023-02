Flughafen Hahn: Russischer Investor ändert Strategie

Der mögliche Verkauf eines einstigen US-Militär-Flughafens im Hunsrück an einen russischen Investor hat die Politik auf den Plan gerufen. Jetzt prüft der Investor ein anderes Vorgehen als bislang angepeilt. Zum Artikel

Warnstreiks in der Pfalz

Im Tarifstreit um mehr Gehalt für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag und Mittwoch Warnstreiks in der gesamten Pfalz angekündigt. Das Verhalten der Arbeitgeber lasse den Beschäftigten keine andere Wahl, sagt Verdi. Zum Artikel

Nutrias erobern die Pfalz

Nutrias breiten sich in der Pfalz aus. Mittlerweile gibt es größere Populationen an Rhein und Lauter. Einfach gejagt werden dürfen die Tiere jedoch nicht. Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu ihrer Ausbreitung. Zum Artikel

Was, wenn sie auch heiraten wollen?

Grünstadts katholischer Pfarrer Martin Tiator will am Valentinstag Paare „unabhängig von sexueller Orientierung“ segnen. Wir haben ihn gefragt, wie weit seine Akzeptanz geht – und was er sagt, wenn die Leute zu dritt vor ihm stehen. Zum Artikel

In Mannheim fallen viele ICE aus

Ab Montag verliert die Rhein-Neckar-Region für mehrere Wochen wegen Bauarbeiten einen großen Teil der gewohnten ICE-Verbindungen. Besonders drastisch sind die Einschnitte bei den Zügen nach Norden. Zum Artikel

Die Influencer des Journalismus

Wer Internet sagt, muss auch Social Media sagen. Plattformen wie Facebook und Co. sind aus dem Onlinegeschäft mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Zur Arbeit mit Sozialen Netzwerken gehört aber nicht nur ein Gespür für Themen und Zahlen, sondern auch ein dickes Fell. Zum Artikel

Rote Zahlen und Personalabbau

Der russische Angriff auf die Ukraine vor fast einem Jahr kommt die BASF teuer zu stehen. Zeitweise wurde sogar ein Stillstand des Stammwerks befürchtet. Zum Artikel

Kommentar: Ein widerlicher Skandal

Der Ballettchef des Staatstheaters Hannover hat eine Kritikerin der „FAZ“ mit Hundekot beschmiert. Ein widerlicher Skandal – und ein Angriff auf die Freiheit der Presse, kommentiert RHEINPFALZ-Redakteur Frank Pommer. Zum Artikel

Viel Spektakel, noch mehr Geschichten

Die Kansas City Chiefs gewinnen im 57. Super Bowl 38:35 gegen die Philadelphia Eagles. Das Spiel bietet Spektakel pur und zeigt, wieso der wertvollste Spieler einer Partie nicht immer der Beste sein muss. Zum Artikel

Zwei Stunden Sex

Das Comedy-Duo Mundstuhl ist in Zweibrücken aufgetreten und hat in der einen oder anderen Form hauptsächlich über ein Thema geredet. Unser Rezensent meint: Das kann man lustig finden. Muss man aber nicht. Zum Artikel