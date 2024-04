Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Obersülzen hat seine Chancen, den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz doch noch zu schaffen, am Wochenende stark erhöht. Das Team von Trainer Sascha Gerber bezwang vor 150 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasen am Sülzer Tor den TuS Schaidt mit 1:0 (0:0).

„Der Sieg war natürlich enorm wichtig für uns“, sagte der Obersülzer Trainer nach dem knappen Erfolg. In der Tabelle kletterte der SVO somit auf den 13. Tabellenrang. Der