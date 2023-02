Es ist nichts weniger als ein widerlicher Skandal. Ein ekelhafter Angriff auf die Freiheit der Presse, die Unabhängigkeit der Kunstkritik: Der Ballettchef des Staatstheaters Hannover beschmiert eine Kritikerin der „FAZ“ mit Hundekot.

Es ist schlichtweg zu abstoßend, um sich darüber vielleicht irgendwie lustig machen zu können. Die Szene wirkt zwar wie aus einer völlig überdrehten Helmut-Dietl-Satire, hat sich aber – wie die Staatsoper in Hannover mittlerweile offiziell bestätigt – tatsächlich so zugetragen: Marco Goecke, der Ballettchef des Hauses, hat eine Kritikerin der „FAZ“ mit Hundekot beschmiert. Die „Bild“ will auch schon herausgefunden haben, dass der Kot von Goeckes Hund namens Gustav stammt. Als ob das irgendeine Rolle spielen würde.

Der Mann ist untragbar geworden

Dass der Mann untragbar geworden ist für ein mit Steuergeldern finanziertes Theater, dürfte sich von selbst verstehen. Die Staatsoper hat ihn gestern auch folgerichtig suspendiert. Seine Grenzüberschreitung dürfte ihm aber neben einer Anzeige auch noch weitere Probleme machen: Wer will mit so jemanden denn noch zusammenarbeiten?

Es wäre jetzt auch falsch, den Eklat mit Vorfällen in der Vergangenheit zu vergleichen, in denen es auch um ein gestörtes Verhältnis zwischen Kunst und Kritik gegangen ist. 2002 zum Beispiel, als Gerhard Stadelmaier, ehemaliger Star-Schauspielkritiker der „FAZ“, nicht nur beschimpft, sondern auch noch seines Schreibblocks beraubt wurde während einer Vorstellung in Frankfurt. Und dann natürlich der Kritiker-Eklat schlechthin, ebenfalls im Jahr 2002: Robert Walser veröffentlichte seinen Roman „Tod eines Kritikers“, die „FAZ“ weigerte sich, das Buch vorab abzudrucken, weil sie darin eine antisemitische Beschimpfung Marcel Reich-Ranickis sah.

Kritik an der Kritik

Beide Fälle lösten heftige Diskussionen aus, in beiden Fällen wurden die Künstler – also der Schauspieler und der Autor – zum Teil heftigst kritisiert, es gab aber auch Verständnis und deutliche Kritik an der Kritik. Verständnis ist nun so ziemlich das Letzte, vorauf der Hannoveraner Ballettchef hoffen darf.

Wenn allerdings die „FAZ“ jetzt von einem generell gestörten Verhältnis der Kunst zur Kritik spricht, dann schießt sie in der Bewertung des Vorfalls über das Ziel hinaus. Dass es sich um einen Einzelfall handelt, bestätigt die eigene Berufserfahrung seit über 20 Jahren. Außer einigen bösen und in manchen Fällen durchaus auch von Theatern organisierten Briefen konnte ich meine Arbeit in den Theatern der Region immer völlig ungestört verrichten. Dennoch lohnt es sich, einmal über das Verhältnis von Kunst und Kritik nachzudenken.

Die Kritik braucht die Kunst

Beide brauchen einander, der Kritiker die Kunst vielleicht noch mehr als umgekehrt. Denn wenn es keine Kunst gibt, dann gibt es auch nichts zu kritisieren. Manche Kritiker – und der bereits erwähnte Stadelmaier wäre hier zu nennen – nehmen sich zudem wichtiger als sie tatsächlich sind. Die Kritik und damit auch der Kritiker kommen aber stets erst an zweiter Stelle. Am Anfang steht immer die Kunst. Und man sollte als Kritiker auch nie vergessen, dass man etwas kritisiert oder lobt, zu dem man selbst gar nicht in der Lage ist. Obwohl natürlich auch Maxim Gorki recht hat, wenn er feststellt: „Man muß nicht in der Bratpfanne gelegen haben, um über ein Schnitzel zu schreiben.“

Es gibt den ebenso schönen wie zynischen Satz: „Nichts schreibt sich schneller als ein schöner Verriss.“ Bei manchen Kollegen hat man denn auch tatsächlich das Gefühl, dass es ihnen vor allem um die besonders scharfe Polemik geht. Aber Polemik hat eigentlich in einer Musik- oder Theaterkritik nichts verloren. Der Rezensent darf, ja er muss sogar mitunter deutliche Worte finden, wenn er eine Theaterproduktion für misslungen hält. Dazu bedarf es aber keiner verletzenden Angriffe auf die Künstler.

Aber selbst wenn es solche in Hannover gegeben haben sollte, das Handeln des Ballettchefs ist damit in keiner Weise zu rechtfertigen.