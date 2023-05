Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch Homosexuelle sind willkommen: Grünstadts katholischer Pfarrer Martin Tiator will am Valentinstag Paare „unabhängig von sexueller Orientierung“ segnen. Christoph Hämmelmann hat ihn im Interview gefragt, wie er zu Liebe in Dreierbeziehungen steht. Und was er Schwulen oder Lesben sagt, die eine richtige kirchliche Trauung fordern.

Herr Pfarrer, Sie wollen Liebende „unabhängig von sexueller Orientierung“ segnen, laden aber nur Paare ein. Menschen in Dreier- oder Viererbeziehungen bleiben also außen vor. Was haben Sie gegen polyamor Lebende?

Die