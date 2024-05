Bei den beiden tödlichen Polizeieinsätzen jüngst im Kreis Kaiserslautern und in Mannheim waren die Kameras der Beamten an ihrer Uniform nicht eingeschaltet. Welche Regeln in den beiden Bundesländern für den Einsatz der Videokameras gelten. Wenn es gefährlich wird, sollen sie vor allem eine Seite schützen.

In den USA sind Körperkameras bei Polizisten seit knapp einem Jahrzehnt gang und gäbe. Zumindest in der Theorie sollte die Technologie exzessiver Gewalt vor allem gegen nicht-weiße Menschen durch Beamte vorbeugen. In Deutschland war Hessen 2013 Vorreiter bei der Erprobung der kleinen Videokameras, die die Beamten an ihrer Ausrüstung tragen. Rheinland-Pfalz folgte rund ein Jahr später als zweites Bundesland. In Deutschland bleibt die Technik bei Einsätzen aber auch immer wieder aus. So wie bei den jüngsten Fällen in der Pfalz und der Kurpfalz.

