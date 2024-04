Ein brennendes Fahrzeug hat am Donnerstagnachmittag zu Staus auf der B9 zwischen Dudenhofen und Schwegenheim geführt. Wie die Polizeiinspektion Speyer auf Anfrage mitteilt, sei sie gegen 15.40 Uhr von einem Anrufer informiert worden, dass auf der B9-Fahrbahn Richtung Germersheim ein Auto brenne. Die Bundesstraße wurde daraufhin in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr rückte an, um das Fahrzeug zu löschen. Gegen 17 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Norden wieder freigegeben werden. In südlicher Richtung blieb die B9 gesperrt. Der Rückstau reichte bis nach Dudenhofen. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar. Andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Verletzte habe es nicht gegeben.