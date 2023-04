Die VG Werke Leiningerland rufen Anwohner wegen einer möglichen Verunreinigung dazu auf, das Leitungswasser abzukochen. Am Sonntagabend, so teilten die VG Werke mit, ist ein verendeter Vogel in der Trinkwasseraufbereitungsanlage im Wasserwerk Hettenleidelheim gefunden worden. Eine hygienische Verunreinigung des Trinkwassers könne daher nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund werde ab sofort eine Chlorung des Trinkwassers in den Gemeinden Altleiningen, Höningen, Carlsberg, Hertlingshausen, Hettenleidelheim, Tiefenthal und Wattenheim sowie dem Ortsteil Nackterhof und der Bereich Seltenbach vorgenommen. Diese Chlorung ist nach Angaben der VG Werke gesundheitlich unbedenklich, auch wenn sich der Geruch mitunter leicht verändert. Bis auf Weiteres ist daher das Trinkwasser für den Verzehr abzukochen. Die VG Werke werden es mitteilen, sobald auf das Abkochen verzichtet werden kann. Diese Information wurde auch über KATWARN und Lautsprecherdurchsagen seitens der Feuerwehren im betroffenen Bereich mitgeteilt.