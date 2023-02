Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit um mehr Gehalt für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst Warnstreiks angekündigt. Das hat auch Auswirkungen auf die Region: „Mit eventuellen Streiks in Kitas oder der Verwaltung ist am Mittwoch zu rechnen“, sagte Joachim Meyer von der Stadtverwaltung Grünstadt am Dienstag auf Nachfrage. Falls in der Kita Sausenheim mehrere Personen streiken und/oder weiterhin ein hoher Krankenstand zu verzeichnen sei, soll hier eine Notgruppe (zehn Plätze) eingerichtet werden. „Wenn mehr Personal da ist, passen wir das an. Aktuell haben wir in Sausenheim einen hohen Krankenstand, der in dieser Woche am Montag und Dienstag lediglich eine Vormittagsbetreuung zuließ“, so Meyer. Die anderen Kitas haben – Stand Dienstag – geöffnet. Auch für die Verwaltung lägen der Stadt keine Informationen über Streikende vor. „Der Bürgerservice ist am Mittwoch von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Der Rest der Verwaltung ist mittwochs geschlossen“, so Meyer. In Dirmstein streikt die Kita Himmelszelt, sie hat am Mittwoch komplett dicht. „Ansonsten sind keine Streiks in unserem Gebiet bekannt, in der Verwaltung gibt es keinen“, so Joerg Schifferstein, Sprecher der VG Leiningerland, auf Nachfrage. In der Verbandsgemeinde Eisenberg sind – Stand Dienstag – keine Streiks angekündigt.