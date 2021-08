Der SV Waldhof Mannheim wartet in der Dritten Liga weiterhin auf den ersten Sieg, holte mit einem späten Tor aber noch ein 1:1 (0:1)-Remis gegen die Würzburger Kickers. Mit dem zweiten Unentschieden im dritten Spiel verbesserten sich die Mannheimer vor 6272 Zuschauern auf den 14. Tabellenplatz, hinken den eigenen Ansprüchen aber hinterher.

Der eingewechselte Hamza Saghiri sicherte mit seinem Treffer in der 86. Minute das Unentschieden für die Waldhöfer, die in der 10. Minute nach einem Kopfballtreffer von Maximilian Breunig in Rückstand geraten waren. Vor der Pause fanden die Blau-Schwarzen keine Lücken im Defensivverbund der Kickers. In der zweiten Halbzeit waren die Mannheimer danach deutlich überlegen, ließen aber klarste Chancen ungenutzt. Marcel Costly traf nur den Pfosten (51.), Josepha Boyamba schloss freistehend überhastet ab (55.). Deshalb mussten die Waldhöfer froh sein, durch Saghiris 18-Meter-Schuss noch einen Punkt gerettet zu haben.

In der 67. Minute feierte der unter der Woche verpflichtete ehemalige Bundesliga-Akteur Marco Höger sein Debüt für die Waldhöfer.