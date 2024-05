Das wäre bitter: Gerade erst hat Serge Gnabry nach einer Oberschenkelblessur zurück zu alter Form gefunden, jetzt setzt ihn dieselbe Verletzung wieder außer Gefecht. Auch für die EM?

Madrid (dpa) - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry muss wegen einer erneuten Muskelverletzung um seine Teilnahme an der Heim-EM vom 14. Juni bis 14. Juli bangen. Der Offensivspieler des FC Bayern wurde beim Halbfinal-Aus in der Champions League nach nicht einmal einer halben Stunde ausgewechselt und wird laut Trainer Thomas Tuchel wohl mehrere Wochen ausfallen.

«Es ist wieder die gleiche Verletzung, wieder der hintere Oberschenkel. Ich glaube, das dauert schon eine Weile», sagte Tuchel bei DAZN nach dem 1:2 bei Real Madrid. Gnabry hatte sich im Viertelfinal-Hinspiel am 9. April beim FC Arsenal (2:2) eine ähnliche Verletzung zugezogen und war danach wochenlang ausgefallen.

Vorläufiger EM-Kader wird nächste Woche bekanntgegeben

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt den vorläufigen EM-Kader am Donnerstag kommender Woche in Berlin bekannt. Das Trainingslager des DFB-Teams beginnt am 26. Mai in Blankenhain im Weimarer Land. Das Auftaktspiel der deutschen Auswahl findet am 14. Juni in München gegen Schottland statt.

Auch Stürmerstar Harry Kane konnte wegen Rückenproblemen in Madrid nicht durchspielen. «Er hat mit Schmerzen gespielt, es ging nicht mehr. Der Rücken war zu», erklärte Tuchel, der im Laufe des Spiels auch die zwei angeschlagenen Offensivspieler Leroy Sané und Jamal Musiala auswechseln musste. «Die vorderen Vier haben alle gesagt: Wir müssen raus», verriet der Bayern-Coach.

Auch das habe mit zur bitteren Niederlage durch zwei späte Gegentreffer von Real-Joker Joselu (88. und 90.+1) beigetragen, meinte Tuchel: «Bisschen zu viele Verletzte, bisschen zu viele Auswechslungen, bisschen zu viele Krämpfe.»