Wenn die Bürger am 9. Juni ihre Ortsspitze neu wählen, heißt es in den meisten Gemeinden im Land: Kreuzchen hinter einem Namen machen. Nicht so im Luger Tal. Dort scheinen die Uhren etwas anders zu ticken. Seit vielen Jahren gehen die Mini-Waldgemeinden in der Verbandsgemeinde Hauenstein einen eigenen Weg bei der Bestimmung ihres künftigen Dorfoberhaupts. Während landauf, landab Parteimitglieder oder Einzelbewerber im Vorfeld der Wahl ihren Hut in den Ring werfen und für den Ortsbürgermeisterposten kandidieren, ist in fünf Gemeinden dort kein Wahlvorschlag eingereicht worden. Das passiert auch andernorts mal, weil sich niemand findet, der das Amt übernehmen will. Im Luger Tal ist das jedoch gar nicht der Fall. Dort stehen – zumindest in drei Orten – die Amtsinhaber für eine weitere Legislaturperiode zur Verfügung. Nur auf dem Wahlzettel, da stehen sie nicht.

