Viktoria Herxheim hat das kleine Wunder vollbracht und die Dreier-Aufstiegsrunde trotz der vorherigen 1:3-Niederlage bei Hertha Wiesbach noch gewonnen. Nach einem 5:1 (0:0) vor 1200 Zuschauer steigt der Vizemeister der Verbandsliga Südwest zum vierten Mal in die Oberliga auf.

Es war kein Spiel für schwache Nerven. Bis zur 53. Minute stand die Partie torlos, obwohl die Viktoria schon bis dahin die Führung verdient gehabt hätte: Clever schloss eine Kombination ab. Als die Gäste durch den eingewechselten Rönz in der 63. Minute ausglichen, schien alles klar.

Doch in der langen Nachspielzeit schossen Wörzler (90.+2), Kapitän Gehrlein (90.+8 und 90.+10) und Meinzer (90.+12) die Viktoria in den Oberliga-Himmel. Das fünfte Tor gab den Ausschlag gegenüber Wiesbach. In der Schlussphase gab es zudem nicht weniger als vier Feldverweise.