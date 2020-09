Bislang unbekannte Täter haben in der Zweibrücker Thomas-Mann-Straße erfolglos versucht, ein schwarzes Motorrad der Marke Suzuki zu stehlen. Nach Angaben der Polizei fuhren die zwei Täter zunächst mit einem Roller am Tatort vorbei, der Fahrer habe einen schwarzen Helm getragen, der Sozius einen weißen. Der Sozius sei vom Roller abgestiegen, einige Meter zurückgerannt, habe das Motorrad vermutlich kurzgeschlossen und in Richtung Thomas-Mann-Schule weggeschoben. Dort fand die Polizei das Motorrad, die es nach der Spurensuche an den 39-jährigen Besitzer zurückgab. Der Schaden beträgt rund 2800 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen (pizweibruecken@polizei.rlp.de , 06332/9760).