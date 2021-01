[Aktualisiert 18.00 Uhr] Am Dienstagmorgen hat es in der Pfalz wegen Schnee und Glätte zahlreiche Unfälle und Verkehrsbehinderungen gegeben. Laut Angaben der Polizei gab es allein in der Westpfalz mindestens 52 Unfälle.

Zwischen Höhfröschen und Thaleischweiler (Landkreis Südwestpfalz) ist die L474 nach einem Unfall voll gesperrt. Laut Polizei überschlug sich gegen 9 Uhr in Höhe des Sportplatz ein 28-jähriger Autofahrer auf glatter Fahrbahn mit seinem Wagen. Der Mann wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.

Laut ADAC stand auf der A8 zwischen Zweibrücken-Mitte und Zweibrücken Ixheim ein Lkw quer auf der schneebedeckten Fahrbahn. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.

Auch im Kreis Kusel war laut RHEINPFALZ-Informationen die Lage unübersichtlich. Trotz Räumdienst waren die Straßen mit einer dicken Schneedecke überzogen, wie zum Beispiel in Breitenbach. Auf der A62 standen die LKW kilometerweit zwischen Freisen und Reichweiler. Laut Autobahnpolizei kamen die Streufahrzeuge nicht durch den Verkehr. Seit 10 Uhr stauen sich dort wegen Glätte die Fahrzeuge.

Auf der B10 sah es ähnlich aus. Rund um Pirmasens und Zweibrücken floß der Verkehr auf den Straßen nur sehr langsam. Die Polizei Pirmasens meldete bislang 15 Unfälle.

Im Kreis Südliche Weinstraße kam es in Bad Bergzabern zu vier Verkehrsunfällen. Besonders betroffen war nach Angaben der Polizei die B427.

Glatte Fahrbahnen sorgten auch im Kreis Donnersberg für Gefahren im Straßenverkehr. Die Polizei registrierte bis zum Mittag vier Unfälle.

Ein weiter Unfallschwerpunkt lag laut dieser im Bereich Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern. Insgesamt gab es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern 37 Unfälle. Verletzt wurde niemand.

Wir berichten weiter.