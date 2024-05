Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausverkauft, 1000 Zuschauer – das ist etwas Besonderes für Philipp Dittberner, wird beim Konzert im Kaiserslauterer Kammgarn-Kasino deutlich. Denn so groß wie sein Überhit „Wolke 4“, den er vor zehn Jahren geschrieben hat, ist keiner seiner anderen Songs geworden. Doch in Kaiserslautern hatte er sich 2023 als Gast des Mark-Forsters-Konzert in die Herzen vieler gespielt. Die ihn nun sogar dem Star aus Winnweiler vorgezogen haben.

Ein Paar, das sich seit 28 Jahren kennt, steht weit vorn. Auch eine Zwölfjährige. Und ein Kreis Frauen, die schon 22 Jahre befreundet sind. Sie alle schätzen Philipp Dittberner