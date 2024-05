Viele Namen sind schon bekannt gewesen, nun hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Europameisterschaft verkündet. 27 Spieler gehören zum vorläufigen Aufgebot des Deutschen Fußball-Bundes. Dabei orientiert sich der 36-Jährige an seinem relativ radikalen Kurs, den er vor den Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande eingeschlagen hat. „Das Besondere als Nationaltrainer ist es, den Kader ganz so zusammenstellen zu können, wie man möchte“, sagte Nagelsmann bei der Verkündung in Berlin.

Im Vergleich zum März kommen nur Leroy Sané, Nico Schlotterbeck und Torwart Alexander Nübel hinzu. Wie erwartet, fehlen die langjährigen Nationalspieler Mats Hummels und Leon Goretzka. „Beide waren sehr enttäuscht“, sagte Nagelsmann. Zum Kommentar zum WM-Kader geht es hier.

Zwölf von der WM 2022 sind dabei

Seit Sonntag hat der DFB den Kader multimedial in kleinen Häppchen bekannt gegeben. Darunter waren bereit Kapitän Ilkay Gündogan, Torwart Manuel Neuer, Florian Wirtz vom Meister Bayer Leverkusen und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern. Nagelsmann lobte die Art und Weise, wie der DFB die Namen in den vergangenen Tagen veröffentlichte. Es sei genau der richtige Weg, um „unsere Mannschaft“ für eine Heim-EM vorzustellen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

In Berlin kamen nun noch neun Spieler dazu. Neben Toni Kroos, Thomas Müller und Nübel sind das die Torwarte Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann sowie die Feldspieler Jamal Musiala, Waldemar Anton, Benjamin Henrichs und auch Hoffenheims Angreifer Maximilian Beier. Nur zwölf Akteure aus dem 26-köpfigen Kader der WM 2022 in Katar sind wieder dabei. Dort schied die DFB-Elf nach der Vorrunde aus.

Gastgeber Deutschland eröffnet die EM-Endrunde am 14. Juni in München gegen Schottland. Weitere Gruppengegner sind Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt. Der finale EM-Kader, der bis zum 7. Juni (24.00 Uhr) der UEFA gemeldet werden muss, darf maximal 26 Akteure umfassen. Nagelsmann muss also mindestens einen Akteur streichen. Zum Turnier selbst sagte er: „Ich habe schon das Gefühl, dass wir das Dinge gewinnen können.“

Der vorläufige EM-Kader

Tor: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen

Abwehr: Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Mittelfeld: Robert Andrich, Chris Führich, Pascal Groß, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz

Angriff: Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav