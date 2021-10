Erst einem 22-Jährigen in den Rücken gestochen und dann geflohen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Unbekannter in der Mannheimer Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, verabredeten sich beide Männer gegen 2.50 Uhr in der Nähe der B6, um einen Streit zu klären. Im Gespräch zog der Mann ein Messer und stach in den Rücken des Opfers. Mehrere Passanten eilten dem 22-Jährigen zu Hilfe. Der Täter konnte fliehen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief laut der Polizei ergebnislos. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der 0621 12580 zu melden.