Zwei ohrenbetäubende Knalle haben am Freitag kurz nach 14 Uhr die Bevölkerung in der Südpfalz aufgeschreckt. Meldungen gab es auch aus Karlsruhe, Graben-Neudorf, Bruchsal und Pforzheim. Wie die Bundesluftwaffe auf Anfrage bestätigte, handelt es sich um zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, die die Schallmauer durchbrochen haben. Gestartet waren die beiden Abfangjäger kurz nach 13.36 Uhr auf dem Fliegerhorst im oberbayerischen Neuburg an der Donau. Grund war demnach, dass ein nicht näher benanntes Flugobjekt in deutschen Luftraum eingedrungen war, ohne sich zu identifizieren. Die beiden Piloten hätten das besagte Luftfahrzeug auf den Fehler hingewiesen, so ein Sprecher der Bundesluftwaffe. Gegen 14.10 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Gerüchte, denen zufolge ein Zusammenhang mit der Sprengung des Kaufhofs in Landau besteht, haben sich nicht bestätigt.

