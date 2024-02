Das Telenotarzt-Projekt an der Ludwigshafener BG Unfallklinik unterstützt nach gut einem halben Jahr sechs Rettungsdienst-Standorte in der Vorderpfalz. Die Anzahl der Einsätze, in denen Notärzte der Unfallklinik aus der Ferne zugeschaltet werden, ist allerdings noch gering. Laut den Verantwortlichen liegt das daran, dass die Schulungen für die Notfallsanitäter, die mit dem System arbeiten sollen, nur Stück für Stück vorangehen. Nach Angaben des DRK Rettungsdienstes Vorderpfalz können immer nur kleine Gruppen geschult werden – um die Kommunikation mit dem Telenotarzt zu trainieren, aber auch, um die Notfallversorgung aufrecht erhalten zu können.

