Ludwigshafen: Leise Kritik beim Trauermarsch für Opfer der Bluttat

Mit einem Trauermarsch gedachten am Sonntagmittag Freunde, Angehörige und Bürger der beiden Opfer der Bluttat im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Ein 25 Jahre alter Somalier hatte am Dienstag drei Menschen mit einem Messer verletzt, zwei davon tödlich. Manche Teilnehmer des Marschs äußerten auch unterschwellige Kritik an der Flüchtlingspolitik. Zum Artikel

Dietrich Mateschitz: Der Veränderer der Sportwelt ist gestorben

Er stieg 2005 mit seinem Brauseimperium Red Bull in die Formel 1 ein, kaufte danach noch ein Team. Anfangs belächelt, schnell ernst genommen – wenngleich nicht immer geliebt. Vor allem nicht im Fußball. Dietrich Mateschitz“ Tod ist für Sebastian Vettel „ein großer Schock“. Es gab auch Schattenseiten des Red-Bull-Reichs. Zum Artikel

Nicht nur wegen Corona: Lage in Kliniken „dramatisch“

Die Ausgaben für Energie, medizinischen Bedarf und Lebensmittel laufen den Kliniken davon. Wenn ihnen nicht bald und ganz konkret geholfen wird, steigt die Gefahr von Insolvenzen von Woche zu Woche, warnt ihr Fachverband. Zum Artikel

Taschen aus Kaktus: Wie geht es Start-up ein Jahr nach der Firmengründung?

Das Start-up-Unternehmen Rabèl designt Handtaschen aus Kaktusleder und verkauft sie via Internet. Die 25-jährige Anna Specht und Rabèl Timasius (28) ziehen nach einem erfahrungsreichen Jahr Bilanz. Die beiden Grünstadter haben dabei nicht nur einen fünfstelligen Umsatz im Blick. Zum Artikel

Fan-Beleidigung gegen Boyd: Rostock kündigt Konsequenzen an

Die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock haben nach der verbalen Anfeindung gegen Kaiserslauterns Stürmer Terrence Boyd durch einen Fan Konsequenzen angekündigt. Zum Artikel

Suizidassistenz: „Es kann gesellschaftlicher Druck entstehen“

Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 die Hilfe zum Suizid erlaubt. Warum eine gesetzliche Regelung dringend notwendig ist, erklärt der Psychiater Thomas Pollmächer. Zum Artikel

Teil-Sonnenfinsternis: Was Pfälzer Himmelsgucker wissen müssen

Am Dienstag wird über Deutschland ein seltenes Naturphänomen zu beobachten sein: eine partielle Sonnenfinsternis. Die Sonne wird dabei bis zu einem Viertel verdunkelt. Was Schaulustige und Astronomie-Fans in der Pfalz wissen sollten. Zum Artikel

Nebeneinkünfte von Abgeordneten: Transparenz? Scheibchenweise!

Die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten sind immer noch nicht veröffentlicht. Zum Artikel

Kita: Wie man Kopfläuse schnell loswird

Inzwischen gibt es ungiftige Mittel, um das große Krabbeln im Haar zu beenden, erklärt ein Experte. Zum Artikel