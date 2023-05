Limburgerhof. Die Errichtung einer Psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof verzögert sich. Vertragsfragen stehen offenbar noch im Wege. Die Einrichtung wird eine Außenstelle der Stadtklinik Frankenthal.

20 Therapieplätze sollen in einem Neubau in Bahnhofsnähe entstehen, ebenso viele, wie die Tagesklinik am Metznerpark in Frankenthal derzeit hat. Diese ist auch für die Patienten aus dem mittleren Rhein-Pfalz-Kreis Anlaufstelle, der Bedarf ist jedoch größer. Das Projekt in Limburgerhof ist schon seit einigen Jahren im Gespräch. Wie Matthias Münch, Chefarzt der Psychiatrie in Frankenthal, vor geraumer Zeit sagte, stehe die Planung des Gebäudes. Kürzlich hieß es im Frankenthaler Stadtrat, die Gemeinde Limburgerhof habe noch kein Baurecht geschaffen.

Laut Limburgerhofs Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) will seine Gemeinde das Grundstück im Erbbaurecht verpachten, ein entsprechender Vertragsentwurf liege den Frankenthalern seit Längerem vor. Dem Vernehmen nach ist unter anderem die Höhe des Erbbauzinses noch zu klären. Ein Gesprächstermin soll nun Mitte Juni stattfinden.