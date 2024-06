Bei einem Überholmanöver hat sich am Samstagvormittag auf der L 545 zwischen Bad Bergzabern und Steinfeld ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, wie die Polizei in Bad Bergzabern mitteilt. Gegen 10.30 Uhr habe ein 50-jähriger Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Pkw-Fahrer an einer unübersichtlichen Stelle im Kurvenbereich überholen wollen. Während des Überholvorgangs sei er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der Motorradfahrer erlag trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit bis 15 Uhr gesperrt werden.