Im Streit hat am frühen Samstagmorgen in Neustadt ein 45-Jähriger nach einer Geburtstagsfeier einen 67 Jahre alten Mann lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll der mutmaßliche Täter mit einem Küchenmesser mehrfach auf den Älteren eingestochen haben. Als das Opfer bewusstlos am Boden lag, habe der Tatverdächtige selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, „jemanden abgestochen“ zu haben. Die Polizei nahm den 45-Jährigen vorläufig fest. Gegen ihn erging Haftbefehl, der unter Auflagen nicht vollzogen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille bei dem Mann. Auch er wies laut Polizei erhebliche Messerverletzungen auf.