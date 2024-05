Nach zwölfmonatigen zähen Verhandlungen haben sich der Handelsverband Rheinland-Pfalz und die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Mainz auf einen neuen Tarifvertrag für den Einzelhandel in Rheinland-Pfalz verständigt. Danach erhalten die rund 150.000 Beschäftigten unter anderem rückwirkend zum 1. Oktober 2023 5,3 Prozent mehr Lohn und rückwirkend zum 1. Mai dieses Jahres weitere 4,7 Prozent sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 1000 Euro.