Eine private Überwachungskamera hat einen Kriminellen in Grünstadt bei einer Straftat gefilmt: Der Unbekannte stahl am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr ein Fahrrad im Wert von etwa 350 Euro aus einer Hofeinfahrt in der Maybachstraße. Die Polizei ermittelt nun, die Aufnahmen werden aber nicht veröffentlicht. Was ihre Gründe dafür sind, steht im ausführlichen Artikel.