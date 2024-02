Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine private Überwachungskamera hat einen Kriminellen in Grünstadt bei einer Straftat gefilmt. Die Polizei hat die Aufnahmen, macht sie aber nicht öffentlich. Das sind die Gründe.

Was ist passiert?

Am vergangenen Donnerstag hat ein Mann gegen 14 Uhr ein Fahrrad im Wert von etwa 350 Euro aus einer Hofeinfahrt in der Grünstadter Maybachstraße gestohlen.