Polizistenmorde: Anwalt erwartet Straffreiheit für Mandanten

Im Juni beginnt der Prozess wegen der Polizistenmorde von Kusel. Der Verteidiger des jüngeren Angeklagten sieht bei seinem Mandanten nur eine geringe Schuld. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Pföhler will nicht vor U-Ausschuss aussagen

Zur Aufklärung der Flutnacht im Ahrtal dringt der Landtag in das Privatleben des Ex-Landrats des Kreises Ahrweiler ein. Neben der Ehefrau ist eine weitere Frau geladen. Zum Artikel

Torwart verlässt FCK

Stammtorwart Matheo Raab (23) wird den Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern nach RHEINPFALZ-Informationen verlassen. Zum Artikel

Lehrermangel an den Schulen: Angst vor dem Bildungsnotstand

Nach zwei Jahren Pandemie sind Schüler, Lehrer und Eltern in Rheinland-Pfalz mit den Kräften am Ende – und wenden sich nun mit einem verzweifelten Hilferuf an die Landespolitik. Zum Artikel

Volle Züge zu Pfingsten? Das erwartet die Reisenden

Zum Start des 9-Euro-Tickets hielt sich der Andrang in Bussen und Bahnen zunächst in Grenzen. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht dem ÖPNV erst noch bevor. Droht das große Chaos? Zum Artikel

Kindertag: Landau verhängt Bannmeile für „Weißhemden“

Die Landauer Stadtverwaltung hat für die Teilnehmer zweier Demonstrationen am Kindertag am Samstag, 11. Juni, in Landau eine Bannmeile verhängt. Die Veranstaltungen werden im Netz unter anderem mit dem direkten Bezug zu den „Weißhemden“ am Hambacher Schloss beworben. Zum Artikel

Maike Kohl-Richter: Unbeirrt durch die Instanzen

Es spricht einiges dafür, dass der Rechtsstreit um pikante Zitate Helmut Kohls und deren Nutzung für ein Buch des Kölner Journalisten Heribert Schwan eine neue Wendung nimmt. Aufgeben wird Maike Kohl-Richter wohl auch dann nicht. Zum Kommentar; zum Bericht

Terminalpanne: Wann sind Kartenzahlungen wieder möglich?

Wer in Geschäften und Lokalen mit Karte zahlen will, kann derzeit ein Problem bekommen. Denn ein Lesegerät, das vielerorts genutzt wird, versagt den Dienst. Abhilfe zu schaffen, ist aufwendig. Zum Artikel

Drastischer Wetterumschwung

So wird das Wetter an Pfingsten in der Pfalz. Zum Artikel