Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Jahren Pandemie sind Schüler, Lehrer und Eltern in Rheinland-Pfalz mit den Kräften am Ende – und wenden sich nun mit einem verzweifelten Hilferuf an die Landespolitik.

Merten Eichert ist derzeit kaum zu beneiden. Als Leiter der Grundschule Schifferstadt-Nord jongliert der Pädagoge Tag für Tag gleich mehrere Aufgaben: Stundenpläne, Krankheitsvertretungen,