Tote nach Brand in Landau entdeckt

An der Schlösselkreuzung steht am späten Dienstagabend ein Dachstuhl in Flammen. Zwei junge Landauer gehen ins Haus, um die Bewohner zu warnen – und die Rettungskräfte finden eine Leiche. Zum Artikel

Strafanzeige gegen ADD-Chef

Warum der Chef der für den Katastrophenschutz zuständigen ADD eine Urlaubsreise seiner Vize wenige Tage nach der Ahrflut genehmigt hat, ist nach Ansicht der Opposition noch immer nicht geklärt. Jetzt beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft damit. Zum Artikel

Verkehr rollt wieder durch den Fahrlachtunnel

Der Fahrlachtunnel in Mannheim ist nach knapp zweijähriger Vollsperrung wieder für den Verkehr geöffnet. Im Sommer 2021 war das 1994 eingeweihte Bauwerk wegen gravierender technischer Sicherheitsmängel von heute auf morgen geschlossen worden. Zum Artikel

„Lassen Sie die Gräfenauschule nicht allein“

Die Opposition am rheinland-pfälzischen Landtag greift Bildungsministerin an. Für Brennpunktschulen habe sie keine Lösungen. Zum Artikel

Ist der Brazzeltag noch zeitgemäß?

Rund 10.000 Besucher zieht der Brazzeltag auf dem Gelände des Technik-Museums jedes Jahr an. Am Wochenende ist es wieder soweit. Doch ist es angesichts des Klimawandels noch zeitgemäß, bei einem Festival Verbrennungsmotoren zu feiern und Benzin zu verbrauchen? Zum Artikel

Schwur unter Trauzeugen

In seiner 544 Seiten starken Autobiografie „Ich war BILD“ geht es auf 66 Seiten nicht nur um Kai Diekmanns besonderes Verhältnis zu Altbundeskanzler Helmut Kohl. Diekmann verteidigt vehement die zweite Ehefrau des Pfälzer Jahrhundertpolitikers, Maike Kohl-Richter. Mit deren Zutun? Zum Artikel

Sexueller Übergriff: Trump schuldig gesprochen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Millionen-Entschädigung zahlen. Ein zentraler Vorwurf wurde allerdings abgewiesen. Zum Artikel

Otto Rehhagel kehrt zum FCK zurück

Otto Rehhagel, der Architekt des Kaiserslauterer Fußball-Märchens, kommt ins Fritz-Walter-Stadion. Dort wird er einen Großteil seiner 1998-er Meistermannschaft wiedersehen. Zum Artikel

Die perfekte Kruste: So macht sie der Dampfnudelkönig

Lothar Distler aus Mutterstadt, 82, ist der Dampfnudelkönig. Zu Recht? Wir machten eine Dampfnudelprobe – und erfuhren ein Geheimnis. Zum Artikel

Wer gewinnt den ESC 2023?

Beim Eurovision Song Contest gibt es wieder einige Lach- und Krachnummern. Und die Frage: Wird die Ukraine erneut die größte Musikshow der Welt gewinnen? Eine Prognose. Zum Artikel