Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 10.000 Besucher zieht der Brazzeltag auf dem Gelände des Technik-Museums jedes Jahr an. Am Wochenende ist es wieder soweit. Doch ist es angesichts des Klimawandels noch zeitgemäß, bei einem Festival Verbrennungsmotoren zu feiern und Benzin zu verbrauchen? In der Redaktion gehen die Meinungen auseinander.

Pro:

Beginnen wir scheinbar ganz unautomobilistisch mit zwei musikgeschichtlichen Jahrestagen: Vor 100 Jahren komponierte der Komponist Arthur Honegger sei Stück „Pacific 231“,